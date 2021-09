Polizei Dortmund

POL-DO: Mann schlägt in einer Bar mit Schlagstock zu: Festnahme und dann ins Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0949

Erste Hilfe leisteten Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Samstag (11.9.2021) in einer Bar am Hohen Wall / Ecke Westenhellweg.

Gegen 1.20 Uhr schlug dort ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz zunächst mit einem Schlagstock und dann mit einer Gehhilfe auf einen 26-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen. Polizisten versorgten den stark blutenden Mann und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der Rettungsdienst übernahm den durch die Polizei versorgten Patienten und lieferte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ein.

An der Auseinandersetzung war ein weiterer Mann beteiligt. Auch der 23-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei stellte den Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel sicher. Der tatverdächtige 20-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ist auch der Grund für den Streit in der Bar.

Durch den Einsatz war kurzzeitig der Verkehr auf dem Hohen Wall beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell