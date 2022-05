Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Balkon brennt

Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein Balkon in Bad Rappenau-Fürfeld am Sonntagnachmittag. Aufmerksamen Nachbarn war das Feuer im Grombacher Weg gegen 16.40 Uhr aufgefallen. Die Nachbarn verständigten nicht nur die Rettungskräfte, Sie löschten wohl auch den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und konnten so Schlimmeres verhindern. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Bad Rappenau: Schlagstock dabei und unter Alkohol am Steuer

Nach einem Auffahrunfall am Samstagabend eskalierte die Situation in Bad Rappenau. Ein 46-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Volvo auf der Raiffeisenstraße auf einen BMW eines 22-Jährigen aufgefahren. In der Folge des Unfalls soll der 46-Jährige ausgestiegen sein und auf den BMW mit einem Schlagstock eingeschlagen haben. Die Polizisten stellten vor Ort nicht nur den Schlagstock des Mannes sicher, sondern auch Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei ihm fest. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Der Volvo-Fahrer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden des Unfalls wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Frontal kollidierten ein VW und ein Opel am Samstagnachmittag bei Eppingen. Gegen 16.30 Uhr war ein 75-Jähriger mit seinem Opel auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen kollidiert. Der 75-Jährige und seine 77-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-jährige Fahrer des VW wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 293 für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Spritztour eines 16-Jährigen endet an Baustelle

Mit dem Auto seines Vaters war in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger in Heilbronn unterwegs. Weil er zu schnell fuhr und in den Gegenverkehr kam, sollte der 16-Jährige bereits in Möckmühl kontrolliert werden. Der Teenager flüchtete mit seinem Fahrzeug bis nach Bad Friedrichshall. In der Brauerei-Elsässer-Straße endete die Fahrt des 16-Jährigen an einer Baustellenabsperrung. Der junge Autofahrer zeigte Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 16-Jährige musste mit den Polizisten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Glücklicherweise blieben der Fahrer und seine beiden minderjährigen Mitfahrer bei dem Unfall unverletzt.

Heilbronn: Unfall - Wer hat's gesehen?

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Heilbronn Zeugen. Unklar ist der Hergang eines Unfalls gegen 17 Uhr in der Neckarsulmer Straße zwischen einem Mercedes und einem Renault. Der 23-jährige Fahrer eines Mercedes und ein 26-jähriger Renault-Lenker kollidierten mit ihren Fahrzeugen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Unter Alkoholeinfluss und wohl in einem psychischen Ausnahmezustand

Ein 33-Jähriger leistete am Samstagmittag am Rande einer Demonstration in Heilbronn Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der Mann befand sich unter Alkoholeinfluss und wohl in einem psychischen Ausnahmezustand als er die Polizisten gegen 13 Uhr am Platz am Bollwerksturm beleidigte und sich in der Folge weigerte sich auszuweisen. Der Mann musste in Gewahrsam genommen und ihm Handschellen angelegt werden. Hierbei wehrte er sich gegen die Beamten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Der Mann wurde auf eigenen Wunsch aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Sprayer auf frischer Tat ertappt

Eine vierköpfige Gruppe konnte von aufmerksamen Zeugen in der Nacht auf Samstag in Heilbronn beobachtet werden, wie Sie Graffiti anbrachten. Die vier 16-Jährigen waren gegen 1.30 Uhr von der Falkenstraße über die Sülmerstraße in die Sonnengasse gelaufen und hatten auf ihrem Weg Schmierereien hinterlassen. In der Karlstraße wurden die Teenager kontrolliert. Neben Spraydosen, die in der Nähe versteckt waren, konnten die Beamten noch Marihuana in dem Versteck finden. Die Jugendlichen wurden Ihren Eltern überstellt und müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Nordheim: Mit dem Kopf durch die Heckscheibe

Die Heckscheibe eines vorausfahrenden Mitsubishi schlug eine 16-Jährige mit ihrem Helm am Donnerstagnachmittag in Nordheim ein. Die Teenagerin war auf ihrem Leichtkraftrad wohl aufgrund zu geringen Abstandes auf den vorausfahrenden Mitsubishi Outlander eines 65-Jährigen aufgefahren. Der Mann hatte seinen PKW auf der Lauffener Straße abgebremst um abzubiegen, als die Motorradfahrerin mit dem Heck seines Fahrzeugs kollidierte und mit ihrem Helm gegen die Heckscheibe stieß. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Obersulm: Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Über 1,6 Promille zeigte ein Test bei einem 46-Jährigen nach einem Unfall bei Obersulm am Samstagabend. Zwischen Hößlinsülz und Affaltrach war der Mann mit seinem Toyota auf der Kreisstraße 2124 gegen 17.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Mazda eines 50-Jährigen kollidiert. Der Mazda-Fahrer wurde schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Der Toyota-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

