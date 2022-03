Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Warnung vor Betrugsmasche

Germersheim (ots)

Bei der Polizei Germersheim gingen diese Woche mehrere Anzeigen wegen Enkeltrick-Betrügereien unter Nutzung des Messengerdienstes WhatsApp ein. Die Opfer erhielten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn oder Enkel ausgeben und wegen einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten. Gestern waren die Betrüger in Rülzheim erfolgreich. Ein 72-jähriges Opfer fiel auf die Masche rein und überwies einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an die Betrüger. Werden Sie immer misstrauisch, wenn jemand von einer unbekannten Nummer schreibt und sich als Verwandter ausgibt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

