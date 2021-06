Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210607 - 0681 Frankfurt-Innenstadt: Person erleidet Schussverletzung

Frankfurt (ots)

(ne)Vergangene Nacht kam es im Allerheiligenviertel zu einer Schussabgabe. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor Mitternacht wurde über Notruf eine Schussabgabe in der Allerheiligenstraße gemeldet. Die sofort entsandten Polizeistreifen trafen vor Ort eine männliche Person an, die offensichtlich durch einen Schuss am Bein verletzt worden ist. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Diese laufen nach wie vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat, derzeit können keine näheren Informationen zum Sachverhalt veröffentlicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell