POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 04.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - 19-Jähriger war berauscht unterwegs

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend in Aurich unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden am späten Abend auf der Emder Straße an. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Diesel gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag auf einer Baustelle in Upgant-Schott Kraftstoff gestohlen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, die Baustelle an der Schoonorther Kreisstraße und pumpten mehrere hundert Liter Diesel aus den dort abgestellten Baggern. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 31-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf der Norddeicher Straße unterwegs, als ein 68-jähriger Autofahrer, der in gleicher Richtung fuhr, nach rechts in die Gewerbestraße abbog. Hierbei stieß er mit der Frau zusammen. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Norden - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Auf einem Parkplatz in Norddeich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen 10.50 Uhr und 19 Uhr gegen einen blauen Kia Ceed und flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Limousine wurde mittig an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher fuhr möglicherweise einen dunklen VW Golf oder Passat. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Inselgaragen / P1, Zum Inselparkplatz. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Greetsiel - Kennzeichenmissbrauch

Die Polizei Norden bittet um Hinweise auf einen Autofahrer, der in der vergangenen Woche mit einem älteren, grünen Audi A3 in Greetsiel unterwegs war. Der Wagen war nach bisherigem Erkenntnisstand am Montagabend, 26.07.2021, an der Greetsieler Mühle abgestellt worden. Eine Überprüfung ergab, dass die angebrachten roten Kennzeichen nicht registriert waren. Sie wurden daraufhin sichergestellt. Am Mittwoch, 28.07.2021, zwischen 22.30 Uhr und 23.15 Uhr, wurde der grüne Audi A3 weggefahren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Berumbur - Rollerfahrer kollidiert mit Zaun

Ein Rollerfahrer ist am Dienstag in Berumbur mit einem Zaun kollidiert. Der 43 Jahre alte Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Roller auf der Frieslandstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen dortigen Zaun fuhr. Er wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Sonstiges Geschehen

Esens - Verdächtige Futterkugeln verunsichern Hundehalter

Im Schafhauser Wald in Esens haben Hundehalter verdächtige Futterkugeln gemeldet. Mehrere Kugeln mit einer festen Substanz wurden Anfang der Woche bei der Polizei abgegeben. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Fund offenbar um Futterbälle für Vögel handelt. Vergiftete Körner wurden nicht gefunden. Es ist davon auszugehen, dass die Futterbälle, die üblicherweise mit einem Netz überzogen sind, mit der Absicht ausgelegt wurden, den Vögeln etwas Gutes zu tun, und nicht, um anderen Tieren zu schaden. Jedoch führten die gefundenen Kugeln zu Verunsicherung bei Hundehaltern, da Hunde die Körner aufnehmen und gesundheitliche Folgen davontragen könnten. Hundehalter werden gebeten, grundsätzlich nur mit angeleinten Hunden spazieren zu gehen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Ausbringen derartiger Futterbälle für den Vogelschutz eher nicht zielführend ist, da sich so auch Schadnager an dem Futter zu schaffen machen können. Ortsfeste Futterstellen für die Vögel sind deutlich sicherer. Die Personen, die derartige Futterbälle ausgelegt haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Wittmund unter Telefon 04462 9110.

