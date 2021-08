Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, den 03.08.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag ein Navigationsgerät und einen Schlüsselbund aus einem Auto in der Straße Schoolpad. Anschließend wurden aus einer unverschlossenen Garage Elektrowerkzeuge gestohlen. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Aurich - Versuchter Einbruch in ein Vereinsheim

Am Dienstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, gelangten zwei dunkel gekleidete Personen auf das Gelände eines Vereinsheims im Burenweg. Hier versuchten sie ein Fenster aufzudrücken, wobei sie jedoch von einem Zeugen gestört wurden. Anschließend flüchteten die beiden Personen vom Tatort. Es entstand ein Schaden im unteren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagnacht bis Montagnachmittag die Terrassentür eines Wohnhauses in der Bartshauser Straße aufzuhebeln. Hierdurch entstand ein Schaden in niedriger, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Fahrrad in Brand gesetzt

Am Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz beschädigten fünf Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren ein Fahrrad. Das Fahrrad wurde durch Tritte und das Entzünden eines brennbaren Sprühnebels beschädigt. Der Eigentümer des Fahrrads ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Montagabend, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Dohuser Weg der Opel einer 25-jährigen Wittmunderin beschädigt. Ein Unbekannter kollidierte mit dem geparkten Opel, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens, in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

