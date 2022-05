Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2022 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

A6 / Ellhofen: Lkw-Unfall auf der Autobahn

Eine schwer verletzte Person und ein hoher noch nicht zu beziffernder Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 6 kurz vor dem Weinsberger Kreuz. Gegen 14.05 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Weinsbegrer Kreuz in Richtung Mannheim. Hierbei übersah er wohl das Stauende und fuhr nahezu ungebremst auf einen Lkw auf, der daraufhin auf einen weiteren Laster aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer, der das Stauende übersah, schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch den Unfall wurden die Fahrbahnen der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim komplett blockiert. Der Verkehr wird aktuell über den Parkplatz "Wimmental" an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

A6 / Kirchhausen: Stau zu spät erkannt und aufgefahren

Ein Lkw-Fahrer erkannte offenbar das Stauende auf der Autobahn 6 zu spät und kollidierte beim Ausweichen mit der Mittelleitplanke. Am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Laster die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim. Dabei bemerkte er das Stauende zu spät und versuchte nach links auszuweichen. Das Manöver misslang und der Lkw prallte gegen einen im Stauende stehenden Laster, der auf einen weiteren Lkw aufgeschoben wurde. Eines der Fahrzeuge prallte in der Folge gegen die Mittelleitplanke. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach aktuellem Stand wurde eine Person leicht verletzt. Durch den Unfall wurden die Fahrbahnen der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg komplett blockiert. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

