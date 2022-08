Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einem verletzten Mädchen

Gollenberg (ots)

Am Mittwoch, den 10.08.2022, gegen 19.20 Uhr befuhr ein PKW die Hauptstraße in Gollenberg in Richtung Birkenfeld. In Höhe Hausnummer 21 stand ein 7-jähriges Mädchen auf dem Bürgersteig. Das Mädchen ließ einen PKW Passieren und trat dann unvermittelt auf die Fahrbahn, wo es durch den herannahenden PKW erfasst wurde. Das Mädchen wurde nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort verletzt liegen. Das Mädchen wurde durch einen Notarzt erst versorgt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Laut Zeugenaussage kann dem PKW Fahrer kein schuldhaftes Handeln vorgeworfen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell