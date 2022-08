POL-PDTR: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Radfahrer und anschließender Flucht

Idar-Oberstein - Fischbach (ots) - In der Zeit von Sonntag, 07.08.2022, 16.00 Uhr bis Montag, 08.08.2022, 11.00 Uhr kam es zu einem PKW-Aufbruch in der Hauptstraße in der Ortsgemeinde Fischbach und zu einem weiteren PKW-Aufbruch in der Weierbacher Straße in Idar-Oberstein, Stadtteil Weierbach. Nach Eindringen in die Fahrzeug durch die bisher noch unbekannten Täter wurden Bargeld, ein GPS-Gerät, eine Kopflampe, ein Akkubohrer (Makita), ein Navigationsgerät Tom-Tom und ...

mehr