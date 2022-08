Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei PKW-Aufbrüche

Idar-Oberstein - Fischbach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 07.08.2022, 16.00 Uhr bis Montag, 08.08.2022, 11.00 Uhr kam es zu einem PKW-Aufbruch in der Hauptstraße in der Ortsgemeinde Fischbach und zu einem weiteren PKW-Aufbruch in der Weierbacher Straße in Idar-Oberstein, Stadtteil Weierbach. Nach Eindringen in die Fahrzeug durch die bisher noch unbekannten Täter wurden Bargeld, ein GPS-Gerät, eine Kopflampe, ein Akkubohrer (Makita), ein Navigationsgerät Tom-Tom und ein Ratschenkasten entwendet. Der Sachschaden, insgesamt bei beiden PKW-Aufbrüchen, wird derzeit auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. In diesem Zusammenhang weist die Kripo Idar-Oberstein nochmals darauf hin, keine Wertsachen im Fahrzeug zu lassen. Weiterhin wird in den letzten Wochen, vermutlich auf Grund der Witterung festgestellt, dass vermehrt Fahrzeug nach dem Abstellen nicht verschlossen werden.

