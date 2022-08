POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Leiwen

Trier (ots) - Am 08.08.2022 gegen 22:15 Uhr kam es in der Karl-Marx-Straße zu einem polizeilichen Einsatz nach gemeldeter Gefahrensituation in einem Mehrfamilienhaus. Aufgrund der Meldungen wurde die Örtlichkeit unverzüglich mit starken Kräften der Polizeiinspektion Trier aufgesucht. Hier konnte zeitnah eine Gefahrensituation ausgeschlossen werden. Für den Zeitraum der Einsatzdauer kam es allerdings in der gesamten ...

