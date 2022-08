Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines BMW M 5

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 06.08.2022, 12.00 Uhr bis Montag, 08.08.2022, 09.10 Uhr von einem Ausstellungsgelände einer Fahrzeugfirma in der Veitsrodter Straße in Idar-Oberstein einen PKW der Marke BMW, Typ: M 5, Farbe schwarz, Baujahr: 2013, mit den amtlichen Kennzeichen WIL-J 346. Das Fahrzeug war dort neben anderen Fahrzeugen am Rande des frei zugänglichen Geländes zur Veitsrodter Straße hin abgestellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der entstandene Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell