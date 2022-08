Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Hermeskeil - Unfallzeugen gesucht

Hermeskeil (ots)

Am Montag, den 08.08.2022, kam es gegen 13:45 Uhr in der Trierer Straße in Hermeskeil, in Höhe des Rewe Getränkemarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, als ein Pkw auf den Parkplatz am Stadtpark einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Person wurde leichtverletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise, die zur Aufklärung des Unfallhergangs führen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06503- 91510 mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell