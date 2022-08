POL-PDTR: Tankdeckel aufgebrochen und Benzin abgezapft

Schweich (ots) - Am Montag, dem 08.08.2022, gegen 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Bernhard-Becker-Straße beim Schreibwarenhandel Diederich in Schweich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein-/Ausrangieren mit seinem Fahrzeug gegen den parkenden PKW der Geschädigten. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise ...

