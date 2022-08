Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Sonnenschirms - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht von Montag, 08.08.22, 21.30 Uhr, auf Dienstag, 09.08.22, 09.30 Uhr, wurde im Bereich der Straße "Zum Ringgraben" in Hermeskeil durch bislang unbekannte Täter ein Sonnenschirm entwendet. Bei dem Sonnenschirm handelt es sich um einen Schirm der Marke Florabest in der Farbe Orange, Maße ca. 249 x 294 cm (Höhe x Durchmesser). Der Sonnenschirm befand sich auf einer frei zugänglichen Terrasse eines Wohnhauses. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

