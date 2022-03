Lübeck (ots) - Am Sonntag (27.03.2022) traf eine Pferdebesitzerin ihre offenbar in Panik geratene schwere Warmblutstute auf einer Koppel in Grömitz an. Anhand aufgefundener Spuren erhärtete sich der Verdacht, dass an dem Tier in der Nacht zu Sonntag durch Unbekannte sexuelle Handlungen vorgenommen wurden. Die Polizei in Grömitz ermittelt jetzt wegen des Verdachts ...

mehr