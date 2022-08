Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beifahrerin verletzt

Am Montag wich ein Auto in Ulm aus und streifte das Fahrzeug daneben.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhren ein 30-Jähriger mit seinem VW und ein 25-Jähriger mit seinem Fiat nebeneinander in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Weil das Auto vor ihm verkehrsbedingt nur zögerlich abbog und der 30-Jährige fast in dieses hineinfuhr, wich er nach links aus und streifte den Fiat des 25-Jährigen. Dabei erlitt der 23-jährige Beifahrer im Fiat leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf gut 2.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

