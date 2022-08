Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach an der Riß - Über Rot gefahren-Unfall

Am Montag stießen in Biberach an der Riß zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem VW in der Waldseer Straße in Richtung Jordanei. Dabei übersah sie das Rot der Ampel. Ein 49-Jähriger bog bei Grün mit seinem Lastwagen aus Richtung Rißegg in die Waldseer Straße ein. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 11.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Auf die Verursacherin kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei: "Gelb ordnet an: Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Rot ordnet an: Halt vor der Kreuzung", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also bei Gelb auf eine Kreuzung zufährt, darf schon nicht mehr hineinfahren. Und bei Rot erst recht nicht.

