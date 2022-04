Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei stellt Führerschein nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung sicher

Hückeswagen (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung ermittelt die Polizei gegen einen 56-jährigen Hückeswagener, der am Sonntagmorgen (24. April) beim Rangieren gegen einen Pfosten und ein Auto gefahren war. Ein Zeuge hatte kurz nach acht Uhr in der Marktstraße beobachtet, wie ein Autofahrer beim Rangieren zunächst gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes gefahren war. Beim Zurücksetzen eckte er anschließend an einem anderen Auto an, ohne dabei aber einen Schaden zu verursachen. Obwohl an dem Pfosten ein Schaden entstanden war, setzte der 56-Jährige seinen Weg fort und begab sich nach Hause. Dort konnte er wenig später von der Polizei angetroffen werden. Weil der Hückeswagener stark unter Alkoholeinwirkung stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

