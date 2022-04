POL-GM: Einbruch in Verkaufsraum

Lindlar (ots) - Bei einem Alleinunfall auf der Straße "Georghausen" hat sich am Samstagabend (23. April) ein 56-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Bergisch Gladbacher fuhr gegen 19 Uhr mit seiner Suzuki von der L284 kommend in Richtung Schmitzhöhe. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog sich der 56-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein ...

