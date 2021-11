Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken auf Probefahrt

Kaiserslautern (ots)

Reichlich Alkohol hatte ein Rollerfahrer "intus", den die Polizei am späten Mittwochabend in der Höfflerstraße kontrollierte. Der 22-Jährige war mit dem Roller eines 21-jährigen Bekannten gegen 23 Uhr auf der Höfflerstraße unterwegs. Beim Erblicken der Streife, stellte er den Roller ab und begab sich auf den Gehweg zu seinem Bekannten. Die beiden Männer erklärten, dass sie nur eine Testfahrt gemacht hätten. Der 22-Jährige gab zusätzlich an Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,21 Promille. Da der 21-Jährige ebenfalls angab gefahren zu sein und ebenfalls Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurden Beide zwecks Blutabnahme mit auf die Dienststelle genommen. Sie soll Aufschluss über den Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum der beiden Männer geben. |elz

