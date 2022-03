POL-NE: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein in der Kontrollstelle der Polizei

Neuss (ots) - Am späten Freitagabend (25.03.), gegen 21:00 Uhr, gerieten an der Veilchenstraße zwei nebeneinander abgestellte Autos in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Brand. Ein Zeuge hatte bei bei den Fahrzeugen Flammen im Bereich eines Vorderreifens bemerkt, die dann rasch auf die Motorräume und die Fahrgastzellen übergriffen. Bei dem Brand, der durch Kräfte der Feuerwehr Neuss gelöscht wurde, wurden auch ...

