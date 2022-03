Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

Gotha (ots)

In den Vormittagsstunden führte die Gothaer Polizei Verkehrskontrollen in Gotha durch. Hierbei wurde im Müllersweg ein Pkw der Marke Renault kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug bei dem 41-Jährigen positiv an, was zur Unterbindung der Weiterfahrt führte. Zur Verwertbarkeit im Verfahren wurde eine Blutprobe vom Betroffenen im Krankenhaus entnommen. Der Pkw-Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. (rz)

