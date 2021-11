Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211129.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

Kiel (ots)

Beamte und Beamtinnen des Verkehrsunfalldienstes in Kiel suchen Zeuginnen und Zeugen bzw. die Unfallbeteiligten nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Dienstagmorgen in Kiel-Dietrichsdorf ereignet hat.

Gegen 07:30 Uhr befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand die 12-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg des Masurenringes von der Straße Langer Rehm kommend. In Höhe des Parkplatzes kollidierte das Mädchen mit einem Pkw, welcher aus der dortigen Ausfahrt fuhr. Durch den Zusammenstoß kam das Mädchen mit ihrem Fahrrad zu Fall. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin seien zunächst ausgestiegen und erkundigten sich nach dem Zustand des Kindes. Nachdem die 12-Jährige zunächst mitteilte, dass es ihr gut gehe, sollen die beiden ihre Fahrt fortgesetzt haben. Das Mädchen musste im Nachhinein medizinisch versorgt werden.

Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können bzw. die Unfallbeteiligten selbst, werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten des Verkehrsunfalldienstes unter der Telefonnummer 0431-1601503 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Saß

