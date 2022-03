Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierte die Eisenacher Polizei eine 42-Jährige Fiat-Fahrerin in Eisenach in der Straße Ramsborn. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug bei der Verkehrskontrolle positiv an, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde und eine Entnahme einer Blutprobe im Klinikum in Eisenach folgte. Ein entsprechendes Verfahren zur Ahndung der Ordnungswidrigkeit wurde eingeleitet. (rz)

