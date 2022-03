Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuch der Brandlegung endet mit Gewahrsamsnahme

Gotha (ots)

Ein 39-Jähriger nahm am Sonntagabend einen eher ungewöhnlichen Versuch vor, einen Brand zu verursachen. Er riss von einem Plakataufsteller in der Fichtestraße in Gotha einzelne Papierfetzen ab und zündete diese mit einem Feuerzeug an. Sein Ziel, daneben wachsende trockene Sträucher in Brand zu setzen, misslang gänzlich. Schnell konnte der Täter durch die Gothaer Polizei gestellt und von seinem Versuch erfolgreich abgehalten werden. Der Mann war nicht unerheblich alkoholisiert - 1,8 Promille und das Verhalten des Täters führten letztlich zu einer Gewahrsamsnahme zur Unterbindung weiterer strafbaren Handlungen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Herbeiführung einer Brandgefahr im Versuch erwarten nun den 39-Jährigen nach Verlassen der Gewahrsamsräume der Gothaer Polizei. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell