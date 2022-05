POL-SI: Neue Polizeiwache in Bad Laasphe offiziell eingeweiht - #polsiwi

Siegen (ots) - Ein 26-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (03.05.2022) mehrere Mülltonnen an der Friedrichstraße in Siegen angezündet. Zeugen beobachteten den Mann dabei, wie er gegen 04:35 Uhr mehrere Müllcontainer in Richtung einer Hausfassade zog. Dort standen schon weitere Mülltonnen in Flammen. Das Feuer hatte zwischenzeitlich auch einen Teil ...

