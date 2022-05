Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht - Kleinkraftradfahrer verursachte Verkehrsunfall und flüchtete #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Montagmorgen (02.05.2022), gegen 10:45 Uhr, ereignete sich in der Straße Daadenbach in Neunkirchen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad, bei dem Letzteres flüchtete.

Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem VW Caddy die Straße Daadenbach. Am Ende der Straße wollte er auf den Altenseelbacherweg abbiegen. Als der 74-Jährige auf freie Fahrt für den Abbiegevorgang wartete, fuhr ein Roller von links auf den PKW zu. Der unbekannte Kleinkraftrad-fahrer geriet ins Rutschen und kippte um. Es kam zur Kollision. Der Roller beschädigte hierbei den VW Caddy an der Stoßstange. Nach dem Zusammenprall flüchtete der Unbekannte über den Altenseelbacherweg in Richtung Kölner Straße.

Zu dem Flüchtigen können folgende Angaben gemacht werden:

- Männlich - Ca. 15 bis 16 Jahre alt - Ca. 165 cm groß - Blonde Locken - Normale Statur

Der 74-Jährige sagte aus, dass der Flüchtige mit einem gelben Roller mit Versicherungskennzeichen unterwegs gewesen sei.

Ein 62-jähriger Zeuge gab an, unmittelbar nach dem Aufprall habe ein grauer Renault mit auffällig roten Streifen an der Unfallörtlichkeit gehalten. Ein männlicher Beifahrer sei ausgestiegen und habe durch die Kollision verlorene Teile des Kleinkraftrads aufgesammelt und in den PKW geladen. Die Renault-Fahrerin und der Mann fuhren anschließend ebenfalls von der Unfallstelle weg.

Der unbekannte Mann und die Renault-Fahrerin können wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Blonde Haare

Und:

- Weiblich - Ca. 30 bis 40 Jahre alt - Blonde, "wuschelige" Haare

Das Siegener Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Kleinkraftradfahrer bzw. dessen Fahrzeug sowie dem grau-roten Renault und dessen Insassen unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell