POL-SI: 90.000 Euro Sachschaden durch einen Brand - zwei PKW und eine Garage beschädigt #polsiwi

Netphen (ots) - Unbekannte haben mehrere PKW in Netphen demoliert. Eine Anwohnerin in der Jahnstraße hatte am Freitagabend (29.04.2022) kurz vor Mitternacht (23:57 Uhr) einen lauten Knall auf der Straße wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt sah sie in einiger Entfernung zwei männliche Personen, vermutlich Jugendliche, an den dortigen Fahrzeugen entlanggehen. Von dort kam auch das Knallgeräusch. Die 47-Jährige schaute auf ...

