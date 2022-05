Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere PKW in Netphen beschädigt -#polsiwi

Netphen (ots)

Unbekannte haben mehrere PKW in Netphen demoliert.

Eine Anwohnerin in der Jahnstraße hatte am Freitagabend (29.04.2022) kurz vor Mitternacht (23:57 Uhr) einen lauten Knall auf der Straße wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt sah sie in einiger Entfernung zwei männliche Personen, vermutlich Jugendliche, an den dortigen Fahrzeugen entlanggehen. Von dort kam auch das Knallgeräusch.

Die 47-Jährige schaute auf der Straße nach und stellte an ihrem Auto einen beschädigten Außenspiegel fest. Von den Personen war nichts mehr zu sehen.

Die alarmierte Polizei konnte an vier weiteren PKW (Jahnstraße, An der Netphe und Kreuzbergstraße) Sachbeschädigungen feststellen, unter anderem ein Wagen, der dort abgestellt war, wo die Zeugin zuvor die männlichen Personen gesehen hatte.

Inwieweit diese auch tatsächlich die Beschädigungen begangen haben, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die etwas über die beiden männlichen Personen wissen oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 -0 zu melden.

