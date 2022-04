Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 31- Jähriger kollidiert mit der Leitplanke und kommt in einer Wiese zum Stehen #polsiwi

Bad Berleburg- Berghausen (ots)

Am späten Donnerstagabend (28.04.2022) ist es gegen 23:00 Uhr auf der K49, zwischen Birkefehl und Berghausen, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 31-Jähriger verletzte. Der 31- jähriger Passat-Fahrer war von Birkefehl kommend in Richtung Berghausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte zunächst mit der Leitplanke, bis er einige Meter später in einer Wiese zum Stehen kam. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach ersten Schätzungen wird dieser auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der VW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ob nicht angepasste Geschwindigkeit ursächlich für den Unfall sein könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bereits aufgenommen hat.

