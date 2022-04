Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: NRW-Innenminister Herbert Reul besucht Bürgersprechstunde der Polizei bei Radio Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Bürgersprechstunde der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein geht in die nächste Runde und wartet dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast auf: Gerne ist Innenminister Herbert Reul der Einladung zur Teilnahme an dem Projekt gefolgt und wird am 6. Mai zu Gast bei Radio Siegen sein.

Innenminister Herbert Reul: "Ich finde dieses bislang bundesweit einmalige Konzept großartig. Mit diesem Format kommt die Polizei mit einer Vielzahl von Menschen unmittelbar ins Gespräch. Und der direkte Austausch war und ist schon immer das A und O im Miteinander."

Und so lässt es sich der Innenminister nicht nehmen, sich selbst in die Sendung einzubringen. Hierbei wird er am Freitagnachmittag (06.05.2022) gegen 16:00 Uhr aktiv mitmachen und zu einem seiner Schwerpunktthemen, der Bekämpfung der Kinderpornografie, Stellung zu beziehen. Ein ebenso sensibles wie wichtiges Thema und ein strategischer Schwerpunkt in der bisherigen Arbeit des Innenmisters.

Unmittelbar vor der Bürgersprechstunde bei Radio Siegen weiht Minister Reul die neue Polizeiwache in Bad Laasphe ein. Vor diesem Hintergrund steht er am Freitag auch zu dem Thema "Sicherheit in der ländlichen Region" Rede und Antwort.

Abweichend von dem üblichen Sendetermin am Mittwochmorgen wird die Live-Sendung in diesem Fall am Freitagnachmittag ausgestrahlt. "Die Teilnahme des Innenministers und die damit verbundene Wertschätzung ehrt uns alle und motiviert uns, hier weiter am Ball zu bleiben", führt der Behördenleiter, Landrat Andreas Müller aus.

Und auch der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, Bernd Scholz, der das Projekt mit initiiert hat, freut sich über diese Anerkennung. Neben dem Innenminister wird sich für die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein außerdem der Abteilungsleiter Bernd Scholz den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen.

Wie gewohnt können auch für diese Sendung Fragen zu den vorgenannten Themen "Bekämpfung der Kinderpornografie" und "Sicherheit in der ländlichen Region" auf den bekannten "Social Media-Kanälen" von Radio Siegen und der Kreispolizeibehörde oder per Email an oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de eingereicht werden. Auch während der Sendung wird es wieder die Möglichkeit geben, dem Innenminister und der Polizei Fragen zu stellen.

Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich der Innenminister Herbert Reul sowie die Siegener Polizei auf eine unterhaltsame Sendung und interessante Dialoge.

