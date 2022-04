Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizeiwache in Bad Laasphe zieht um - eingeschränkte Erreichbarkeit für drei Tage - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Die Polizeiwache in Bad Laasphe bekommt einen neuen Standort. Am Ende der kommenden Woche wird das neue Gebäude in der Bahnhofstraße offiziell eingeweiht.

Damit ein Umzug aus den bisherigen Räumlichkeiten in der Gartenstraße möglich ist, ist die Wache in Bad Laasphe vom 2. Mai bis einschließlich 4. Mai nicht erreichbar. Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Zeit ein polizeiliches Anliegen haben, werden gebeten, sich an die Wache in Bad Berleburg zu wenden.

Ab dem 5. Mai sind die Beamtinnen und Beamten dann in den neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 68a in Bad Laasphe zu erreichen. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell