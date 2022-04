POL-SI: Rund 22.000 Euro Sachschaden und vier verletzte Personen nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Montagnachmittag (25.04.2022), gegen 17:00 Uhr, haben Unbekannte in einem Geschäft in der Löhrstraße in Siegen eine Trinkgelddose mit Bargeld gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei unbekannte Täter den Laden. Einer der Täter begab sich daraufhin in den rückwärtigen Bereich. Der andere Unbekannte lenkte die Mitarbeiterin ab. Nachdem ...

mehr