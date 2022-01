Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Häusliche Gewalt; Mann schlägt Lebensgefährtin

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.01.22, 23:55 Uhr

Am Sonntagabend, den 02.01.2020, rief eine 22jährige Einbeckerin kurz vor Mitternacht die Polizei, da sie von ihrem 19jährigen Freund, nach einer verbalen Auseinandersetzung, in ihrer Wohnung im Stadtgebiet von Einbeck, geschlagen worden sei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die junge Frau in der Vergangenheit bereits mehrfach von ihrem Freund geschlagen, bzw. körperlich angegangen worden war. Kleinere Verletzungen, die bereits verheilten, waren noch ersichtlich. Gegen den noch in der Wohnung anwesenden Freund wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil seiner Freundin eingeleitet und ihm von den Beamten zunächst ein 14tägiger Platzverweis für deren Wohnung erteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell