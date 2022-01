Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaligem Erzwerk der RKW Fabrik

Bad Gandersheim (ots)

(me)37589 Kalefeld, Dögerode, Am Windmühlenstein 15, ehemaliges Erzwerk der RKW-Fabrik. Zeit: Freitag, 31.12.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag, 02.Januar 2022, 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter suchten das Areal vom ehemaligen Erzwek auf und beschädigten dort die Einfriedung bzw. Türen. Es entstand geringwertiger Sachschaden in Höhe von 50.-Euro. Anwohner aus Dögerode bzw. Kalefeld werden gebeten, sachdienliche Hinweise dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bzw. Hausfriedensbruch wurde aufgenommen und die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell