POL-GM: 140521-348: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Lindlar (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 299 zwischen Lindlar-Eichholz und Engelskirchen mussten heute Vormittag (14. Mai) ein Motorradfahrer sowie die Insassen eines Autos verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Gegen 11.10 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem 125er Motorrad auf der L 299 in Richtung Engelskirchen gefahren. In einer Rechtskurve geriet der Fahranfänger aus Engelskirchen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu; nach einer ersten Behandlung am Unfallort kam er in das Krankenhaus nach Engelskirchen. Die 34-jährige Fahrerin sowie deren 37-jährige Beifahrerin (beide aus Köln) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; Rettungswagen brachten sie in das Wipperfürther Krankenhaus. Die L 299 war während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten gesperrt.

