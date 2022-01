Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Motorroller/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(me)37581 Bad Gandersheim, Subecksweg 16, Zeit: Sonntag, 02.Januar 2022, gegen 02:00 Uhr. Bisher unbekannter Täter beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Motorroller. Der Roller lag auf der rechten Fahrzeugseite und der Anlasserhebel sowie der Luftfilter wurden beschädigt, geschätzter Sachschaden ca. 150.-Euro. Der Täter dürfte sich verletzt haben, da Blutspuren gesichert wurden. Am Tatort wurde zudem vom Täter eine beschädigte Herrenuhr der Marke Lacoste(schwarz) und eine schwarze Kappe - New Yorker Yankee Cap- zurückgelassen. Anwohner aus dem Subecksweg werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Wem fehlt eine Lacoste- Herrenuhr bzw. ein New York Yankee Cap ? Aber auch der eventl. Verlierer der genannten Sachen, möge sich zur Sachverhaltsabklärung beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim melden.

