Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer angefahren und weitergefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.9.2021, wurde gegen 7.20 Uhr auf der Zeppelinstraße ein 11-jähriger Junge von einem unbekannten Pkw-Fahrer angefahren, welcher trotzdem weiterfuhr. Der Junge bog von der Straße Ostenkamp nach links auf die Zeppelinstraße ab und beabsichtigte auf den Radweg abzubiegen. Der unbekannte Fahrer erfasste mit seinem Pkw das Fahrrad bei dem Abbiegevorgang von hinten, sodass das Fahrrad wegrutschte. Hierdurch stürzte der Ahlener und verletzte sich leicht. Der Pkw des Flüchtigen ist weiß und hat die Größe eines Opel Corsas. Zu dem Fahrzeugführer gibt es keine weiteren Angaben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Pkw oder dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

