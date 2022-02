Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu viel getrunken

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 29-jährigen Opel-Fahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,79 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell