Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaun beschädigt

Schwarzbach (ots)

Ein Unbekannter riss in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag zwei Zaunslatten am Zaun eines Grundstückes in der Straße "Zur Schleuse" in Schwarzbach ab und warf beide in den Vorgarten. Die Latten zerbrachen und der Täter verschwand unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

