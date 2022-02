Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend einen Audi, der auf einem Parkplatz an der Stadtverwaltung in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

