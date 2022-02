Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeitungshaufen in der Wohnung angezündet

Eisfeld (ots)

Sonntagnacht eilten die Beamten der Hildburghäuser Dienststelle zu einem möglichen Wohnungsbrand in einem Wohnhaus in der Straße "Coburger Tor" in Eisfeld. Es stellte sich heraus, dass ein 24-jähriger Mann aus bislang nicht geklärten Gründen einen Zeitungsstapel in seiner Wohnung ankokelte. Als die Polizisten eintrafen, öffnete der Mann nicht, weshalb sie die Tür aufbrechen mussten. Eine enorme Rauchwolke kam den Beamten entgegen. Sie schafften den jungen Mann aus dem Gefahrenbereich und die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die verqualmte Wohnung und den brennenden Zeitungshaufen. Der 24-Jährige wurde ärztlich untersucht, aber glücklicherweise als unverletzt entlassen. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,38 Promille. Er musst sich nun wegen Brandstiftung verantworten.

