Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hätte er sich mal an das Verkehrsschild gehalten...

Neuhof (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr Sonntagnachmittag die aufgrund von Hochwasser gesperrte Strecke von Neuhof nach Hauenhof. In einer Rechtskurve kam er auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeuge schlitterte geradeaus und kam schließlich auf dem Randstreifen zum Stehen. Fahrer und Beifahrer stiegen aus und als die beiden das Auto verlassen hatten, rutschte der Opel auf dem immer noch vereisten Untergrund weiter und blieb im Straßengraben stehen. Die beiden Insassen wären an dieser Stelle, an der das Wasser bereits hüfthoch stand, nicht mehr trockenen Fußes an Land gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, was ein Test mit einem Wert von 0,76 Promille bestätigte. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge. Um das Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst.

