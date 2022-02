Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sportplatz zerfahren

Gleichamberg (ots)

4.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen auf dem Sportplatz in der Gleicherwieser Straße in Gleichamberg. Sie fuhren mit einem Fahrzeug auf dem Platz hin und her und beschädigten damit den Rasen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell