Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5

Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Baustellenbereich - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2 KORREKTUR

A5 / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der zweiten Meldung ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt aufgrund eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich vor dem Kreuz Weinheim weiterhin voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist derzeit wieder freigegeben. Die Verkehrspolizei trifft verkehrslenkende Maßnahmen und leitet den Verkehr derzeit über die B3 um. Die Verkehrspolizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren, da die Ausweichstrecken aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs ebenfalls ausgelastet sind.

