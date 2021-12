Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Jedes zweite Fahrrad unsicher

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen zwischen 7 und 8:30 Uhr führten Beamte des Polizeipostens Ketsch in der Gartenstraße Fahrradkontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden über 40 Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule kontrolliert. Bei 21 Fahrrädern stellten die Beamten Beleuchtungsmängel fest. Alle Kinder und Jugendlichen zeigten sich einsichtig, sodass es bei einem verkehrserzieherischen Gespräch und einer mündlichen Verwarnung bleiben konnte. Die Eltern werden im Nachgang durch einen sogenannten "blauen Brief" über die Kontrolle und die festgestellten Mängel in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell