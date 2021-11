Feuerwehr Essen

FW-E: Sattelauflieger brennt in Anlieferung

Essen-Bochold, Bocholder Straße, 30.11.2021, 11:30 Uhr (ots)

Am heutigen Mittag meldeten Anrufer der Feuerwehr Essen eine Rauchentwicklung aus einem Kühlaggregat eines LKW. Die ersten Kräfte vor Ort erkannten eine Zugmaschine mit Kühlauflieger, aus dem eine Rauchentwicklung sichtbar war. Das Fahrzeug befand sich in einer Zufahrt zur Anlieferung eines Discounters an der Bocholder Straße. Links und rechts angrenzend befindet sich Wohnbebauung sowie der Markt. Noch bei den Vorbereitungen zur Brandbekämpfung breitete sich der Brand rasant aus und erfasste den gesamten Auflieger, verbunden mit einer starken Rauchentwicklung. Der Einsatzleiter forderte Verstärkung nach. Der schwarze Brandrauch breitete sich in östliche Richtung aus, sodass auf der Bocholder Straße teilweise nichts zu sehen war. Umgehend wurde der angrenzende Discounter geräumt und die unmittelbar betroffenen Gebäude kontrolliert. Über Radio und die Warn-App Nina wurden die Bewohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Einer Mutter und ihrem Kind, die sich auf der Hofseite des Discounters befanden, war zwischenzeitlich der Fluchtweg durch Brandrauch abgeschnitten. Sie wurden zunächst betreut und anschließend von den Einsatzkräften aus dem Gefahrenbereich gebracht. Sie blieben unverletzt. Der Brand wurde mit mehreren Strahlrohren, einem Rohr aus der Drehleiter sowie einem Schaumrohr bekämpft. Zurzeit (14:40 Uhr) laufen Nachlöscharbeiten, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Um an die brennende Ladung, bestehend aus Lebensmitteln, Spraydosen und Reinigungsmitteln zu gelangen, muss der Auflieger von außen geöffnet werden. Danach kann die Ladung ausgeräumt und gezielt abgelöscht werden. Die Zugmaschine wurde in der Zwischenzeit abgekoppelt, sie blieb augenscheinlich unbeschädigt. Die Bocholder Straße ist für die Dauer der Arbeiten noch voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, ein zusätzliches Löschfahrzeug und ein Rettungswagen. Die Brandursache ist noch unklar.

