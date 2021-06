Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in leere Gaststätte

Werdohl (ots)

Unbekannte sind in den zurückliegenden etwa zwei Monaten in eine leerstehende Gaststätte an der Burggrafenstraße eingebrochen. Die Täter brachen den Glaseinsatz aus einer Tür und kletterten in das Gebäude. Sie zerstörten einen Teil der Inneneinrichtung und hielten sich offenbar längere Zeit im Bereich der Kegelbahn auf. Darauf deuten die diversen Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell