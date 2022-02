Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldkassette geraubt

Römhild (ots)

Montagabend verließ eine 58-jährige Frau nach ihrer Schicht in einer Spielothek in der Meininger Straße in Römhild gegen 22:30 Uhr das Gebäude und lief zu ihrem Fahrzeug. Plötzlich kamen zwei Männer hinter dem Auto hervor und schubsten die Frau. Sie fiel hin und ließ ihren Korb samt Geldkassette mit den Tageseinnahmen fallen. Die Männer griffen sich die Beute und rannten in Richtung Hauptstraße davon. Die 58-jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Sie konnte die Täter wie folgt beschreiben: - beide ca. 20 Jahre alt, - schlanke Figur, - dunkel gekleidet, - unterhielten sich in ausländischer Sprache, - einer der beiden hatte ein schwarzes Basecap mit einem weißen Logo auf und einen Rucksack bei sich, - der andere trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell